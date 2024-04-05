A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

A101 Market, Mart’ın son haftasını kapsayan 28 Mart - 4 Nisan tarihlerinde geçerli olacak yeni kataloğunu heyecanla duyurdu. Bu katalog, baharın canlılığını yansıtan ve alışveriş severler için cazip indirimlerle dolu bir ürün yelpazesi sunuyor. Aktüel ürünler arasında göz alıcı bir seçenek olarak öne çıkan Volta VS2 Elektrikli Moped, modern tasarımı ve uygun fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. A101’de yalnızca 27 bin 990 TL’ye satışa çıkacak olan bu moped, çevre dostu ulaşım araçlarına olan ilgiyi karşılamaya hazır.