A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

A101 Market, 28 Mart ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasını kapsayan Mart ayının son kataloğunu büyük bir heyecanla müşterileriyle paylaştı. Baharın gelişiyle birlikte, tüketicilere sunulan bu katalog, cazip fırsatlar ve indirimlerle dolup taşıyor. Özellikle çevre dostu ulaşım araçlarına ilgi duyanlar için büyük bir sürpriz var: Volta VS2 Elektrikli Moped. Modern tasarımı, üstün performans özellikleri ve ekonomik fiyatı ile dikkat çeken bu elektrikli moped, yarından itibaren A101 mağazalarında 27 bin 990 TL gibi inanılmaz bir fiyatla satışa sunulacak.