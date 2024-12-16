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A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

A101, GarantiPay ile yıl sonuna kadar 500 TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor. A101 Ekstra'da ise 700 TL indirim imkanı var. Detaylar içerikte.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:41
A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

A101'de Yılbaşı Alışverişlerinde Büyük Fırsatlar!

A101, GarantiPay ile gerçekleştirilen online alışverişlerde 500 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatı sunuyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken alım gücünün düşmesi nedeniyle çeşitli kampanyalar ve indirimler dikkat çekiyor. A101, bu dönemde müşterilerini memnun etmek için 700 TL'ye varan fırsatlar ile dikkat çekiyor.

Garanti Bankası ile Yapılan Anlaşma

1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya ile, A101.com.tr üzerinden GarantiPay ile yapılan alışverişlerde toplamda 500 TL’ye varan bonus kazanma imkanı sunuluyor. GarantiPay ile yapılacak 5.000 TL ve üzeri ilk alışverişte 250 TL, ikinci 5.000 TL ve üzeri alışverişte de 250 TL bonus verilecek. Yani, toplamda 500 TL bonus kazanma fırsatı mevcut.

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kampanyanın Detayları

Kampanya, teslimat tarihinin en geç 31 Aralık 2024 olması şartıyla geçerli olacak. Ayrıca, A101.com.tr altında A101 Ekstra ve A101 Kapıda işlemleri de bu kampanya kapsamına dahil ediliyor.

GarantiPay Nedir?

GarantiPay, kullanıcıların internet üzerindeki alışverişlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamasını sağlar. Ödeme sayfasında GarantiPay seçeneğini seçtiğinizde, kayıtlı telefon numaranızı veya TC Kimlik numaranızı girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

700 TL İndirim Kampanyası A101 Ekstra’da

A101 Ekstra platformunda, 700 TL'ye varan indirim kampanyası da 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak. Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden %24EKSTRA promosyon kodunu giren yeni kullanıcılar, 350 TL ve üzeri alışverişlerinde 350 TL indirim kazanabilecek.

Bu müthiş fırsatlar sayesinde A101'de yapacağınız alışverişler hem daha ekonomik hem de kazançlı hale geliyor. Şimdi tam zamanı!

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