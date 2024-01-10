Başvuru için süre daraldı! Düşük KPSS puanıyla memur alımı yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi), kadrolu personel ve tahsildar alımına ilişkin genelge yayınladı. Lisans mezunu adayların ataması KPSS 60 puan üzerinden sınavla yapılacaktır.

Memur alımında kontenjan ne kadar?

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) personelinin işe alımı "Genel İdari Hizmetler" kategorisi altında gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda 20 memur alımı ve 10 tahsildar alımı olmak kaydıyla toplamda 30 'Zabıta Memuru' alımı gerçekleştirilecek.





Başvuru şartları nelerdir?

Genel olarak başvuru yapacak kişilerin 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartlara uyması gerekmektedir.

Özel koşullar nelerdir?

İlan edilen yeterlilikler için enstitünün eğitim gereksinimlerini karşılamış ve bu eğitim yeterliliğine ilişkin 2022 Kamu Hizmeti Sınavı'nı (KPSS Grup (B)) geçmiş ve ilgili lisansüstü program için belirlenen standart puana göre yukarıdaki tabloda belirtilen minimum KPSS puanını elde etmiş olmak gerekiyor.

Kişinin daha önce görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya etik nedenlerden dolayı işten atılmamış olması da gerekmektedir.

13 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Kanunu hükümlerine göre yönetmelik tablosunun mesleki nitelikler bölümünde belirtilmiş olan en az (B) sınıfı ehliyete sahip olunması da belirtilen koşullar arasında yer almaktadır.

Başvurular ne zaman yapılacak?

MUSKİ Memur alımına ilişkin başvuruların 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacağı ve en geç 24 Ocak 2024'e kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular yalnızca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Adres olarak Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA " adresi kullanılacak. Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü postayla gerçekleştirilecek.