ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San.Tic. A.Ş. (BUGSAŞ), 2024 yılı personel alımı ilanını yayımladı. Şirket, teknik kadrosunu güçlendirmek amacıyla toplamda 195 geçici personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında tekniker, teknisyen, usta ve akaryakıt dolum personeli yer alıyor. Başvurular, 10-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak ve online başvuru imkanı da sunuluyor. Başvuru yapmayı düşünen adaylar için şartlar, çalışma koşulları ve gerekli belgeler bu haberde detaylandırıldı.



BUGSAŞ PERSONEL ALIMI POZİSYON DETAYLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet şirketlerinden biri olan BUGSAŞ, geçici statüde istihdam edilmek üzere tekniker, teknisyen, usta ve akaryakıt dolum personeli alacak. Adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar ve çalışma koşulları ise şu şekilde:

Pozisyonlar: Tekniker, Teknisyen, Usta, Akaryakıt Dolum Personeli

Tekniker, Teknisyen, Usta, Akaryakıt Dolum Personeli Çalışma Süresi: Haftalık 45 saat

Haftalık 45 saat Çalışma Alanları: EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım/Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Bölgeleri, Ankaray ve Metro İşletmeleri

EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım/Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Bölgeleri, Ankaray ve Metro İşletmeleri Vardiya Sistemi: Üç vardiya şeklinde çalışma düzeni olacak.

Teknik ve operasyonel alanlarda görev alacak bu personeller, Ankara'nın toplu taşıma ve altyapı hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için kritik bir rol oynayacaklar. Bu nedenle adayların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek fiziki yeterliliklere sahip olmaları bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BUGSAŞ tarafından açılan 195 kişilik geçici personel alımı için adaylardan belirli nitelikler istenmektedir. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

Mesleki Yeterlilik: Mekanik, Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Metal İşleri, Makine, Torna Tesviye, Motor, Otomotiv gibi teknik alanlarda ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Meslek lisesi veya ön lisans mezunu olmak. Yaş Şartı: 45 yaşından gün almamış olmak. Sağlık Durumu: Beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel teşkil edecek bir sağlık durumu bulunmamak. Diğer Şartlar: Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

Akaryakıt dolum personeli pozisyonu için tehlikeli işler sınıfında "pompajcı belgesine" sahip olmak.

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler aşağıda listelenmiştir. Belgelerin aslı ve fotokopileri başvuru sırasında teslim edilmelidir:

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

Diploma veya mesleki yeterlilik belgesi aslı ve fotokopisi.

Adli sicil kaydı.

İkametgah belgesi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 10-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak olup, adaylar BUGSAŞ Genel Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilirler. Bunun yanında, online başvuru seçeneği de sunulmuş durumda. Adaylar, https://ik.bugsas.com.tr internet adresinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru süresi 11 Eylül 2024 saat 17:30’da sona erecek olup, başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Adayların başvuru şartlarına uygun olup olmadıkları, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında titizlikle incelenecektir.

MÜLAKAT TARİHLERİ VE SONUÇ DUYURUSU

Başvuruların tamamlanmasının ardından, mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. 12 Eylül 2024 tarihinde BUGSAŞ resmi internet sitesi üzerinden mülakat bilgileri duyurulacaktır. Adaylar, başvuru sonuçlarını ve mülakat detaylarını https://ik.bugsas.com.tr adresinden takip edebilirler.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE VARDİYA DÜZENİ

Alınacak personeller, Ankara'nın önemli ulaşım projelerinde görev alacaklar. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım/Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Bölgeleri, Ankaray ve Metro İşletmeleri gibi alanlarda görev alacak olan personeller, üç vardiya sistemiyle çalışacak. Bu pozisyonlar, toplu taşıma araçlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak, Ankara halkının günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayacak.

Çalışma saatleri haftalık 45 saat olarak belirlenmiştir.

Üç vardiya sistemine uygun olarak çalışılacaktır, bu da esnek çalışma saatlerini içermektedir.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 11 EYLÜL!

BUGSAŞ’ın bu önemli personel alımı için başvurular kısa bir süreyle sınırlı. Adaylar, en geç 11 Eylül 2024 saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamalıdır. Başvurunun ardından mülakat süreci hızla başlayacak ve başarılı adaylar 2024 sonbaharında göreve başlayacaklardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Başvuru süresi ne zaman bitiyor? Başvurular, 11 Eylül 2024 saat 17:30’a kadar yapılabilecektir. Başvuru şekli nasıl olacak? Adaylar şahsen BUGSAŞ Genel Müdürlüğü'ne başvurabileceği gibi, online olarak https://ik.bugsas.com.tr adresinden de başvuru yapabilirler. Başvuru için yaş sınırı var mı? Evet, adayların 45 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Mülakatlar ne zaman yapılacak? Mülakat bilgileri, 12 Eylül 2024 tarihinde BUGSAŞ resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUGSAŞ’ın yapacağı 195 geçici personel alımı, teknik bilgiye sahip adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Tekniker, teknisyen, usta ve akaryakıt dolum personeli gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını sağlayarak bu fırsattan yararlanabilirler.