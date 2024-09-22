Abidin Paşa Köşkü Müzesi: Milli Mücadele’nin İzleri

Abidin Paşa Köşkü Müzesi, Avrupa Miras Günleri etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçilerine kapılarını açarak, Kurtuluş Savaşı tarihine ışık tutuyor.

Kurtuluş Savaşı Yıllarına Işık Tutan Müzede Atatürk'ün Sesinden 10. Yıl Nutku

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü, 1920-1923 yılları arasında subay yetiştirmek amacıyla hizmet verdi. 20 Ocak 2024'te müze olarak kapılarını açan köşkte, Kurtuluş Savaşı'nın önemli olayları ziyaretçilere aktarılıyor.

Abidin Paşa ve Tarihi Köşk

1886-1894 yıllarında Ankara'nın valisi olan Abidin Paşa tarafından yaptırılan bu köşk, İstanbul'un 1920'de işgalinin ardından Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine tahsis edildi. 1 Temmuz 1920'de ise Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı adıyla subay yetiştirme merkezi olarak kullanıma açıldı. Açılış etkinliğine Mustafa Kemal Atatürk ve diğer önemli askerî şahsiyetler katıldı.

Öne Çıkan Sergi ve Aktiviteler

Müze sorumlusu Çağdaş Karaahmet, yıl içerisinde çok sayıda ziyaretçi aldıklarını belirtti. Müzede, interaktif duvarlar ve yapay zeka uygulamaları ile Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu kendi sesinden dinleme imkânı sunulmakta. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlar ve Milli Mücadele kahramanlarının fotoğrafları sergileniyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Müzeyi gezen Şükriye Kılıç ise, Abidin Paşa Köşkü'nün dijital müzeler arasındaki önemi vurgulayarak, "Cumhuriyetimizi kuran kahramanları görmek ve Atatürk'ün yapay zekayla canlandırılmasını deneyimlemek beni çok duygulandırdı," dedi.

Müze, her pazartesi hariç, 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.

Ankara'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri dolayısıyla ziyaret edilen Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor. Abidin Paşa'nın Ankara'ya katkıları ve hayatı ile köşkte eğitim alan harbiyelilere ait belge, bilgi ve fotoğrafların bulunduğu müzede Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nu okuduğu yapay zekayla hazırlanan video ile kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı videolar ziyaretçilere sunuluyor.