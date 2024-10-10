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Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler

Yaz tatilinin sona ermesiyle kış planları yapmaya başlayan tatilciler için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin listesi

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:51
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler

Tatilciler İçin Vizesiz Seyahat Rotaları

Yaz ayının bitmesiyle birlikte kış tatili için plan yapmaya başlayan tatilciler, yurt dışına seyahatte vizesiz gidilebilecek ülkelere yönelmeye başladı. İşte yalnızca kimlik ve pasaport ile ziyaret edebileceğiniz bazı vizesiz ülkeler listesi:

Sadece Kimlikle Seyahat İmkanı Olan Ülkeler

  • Azerbaycan: 90 gün vizesiz.
  • Gürcistan: 90 gün vizesiz.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Sadece kimlik ile seyahat.
  • Moldova: 180 günde 90 gün vizesiz.
  • Ukrayna: Çipli kimlik ile seyahat edilebiliyor.
  • Bosna-Hersek: 180 günde 90 gün vizesiz. Yeni anlaşma ile kimlikle seyahat mümkün.

Yalnızca Pasaport ile Seyahat Gereken Ülkeler

  • Andorra: Fransa veya İspanya üzerinden gidilmeli.
  • Antigua ve Barbuda: 180 gün vizesiz.
  • Arjantin: 90 gün vizesiz.
  • Arnavutluk: 90 gün vizesiz.
  • Bahamalar: 240 gün vizesiz.
  • Belarus: 30 gün vizesiz.
  • Brezilya: 90 gün vizesiz.


Diğer Vizesiz Seyahat Seçenekleri

Vizesiz seyahat imkanı sunan diğer ülkeler arasında El Salvador, Filipinler, Haiti ve Jamaika yer almaktadır. Her ülkenin farklı süreleri ve şartları bulunmaktadır; bu nedenle seyahatten önce güncel bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir.

Kış tatili planlarınızı yaparken, yukarıdaki bilgileri göz önünde bulundurup, keyifli ve sorunsuz bir seyahat deneyimi geçirmenizi dileriz!

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