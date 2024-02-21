Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Maaşları 2024’te Ne Kadar? Görevleri Nelerdir? İşte Bilmeniz Gerekenler…

Sağlık sektörü, Türkiye’de ve dünya genelinde en çok tercih edilen meslek grupları arasında yer alıyor. Bu alanda, Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) gibi sağlık meslek çalışanları önemli bir rol oynuyor. ATT’ler ve Paramedikler hakkında merak edilen birçok konu bulunmakta. İşte bu konulara dair bazı bilgiler:





ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Nedir ve Görevleri Nelerdir?

ATT’ler, acil sağlık durumlarında ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık profesyonelleridir. Genellikle ambulanslarda ve 112 Acil servislerinde görev alırlar. Yaralanmalarda ilk yardım, damar yolu açma, acil doğumda yardım etme gibi birçok tıbbi görevi yerine getirirler.

Paramedik Kimdir ve Ne İş Yapar?

Paramedikler, acil tıbbi durumlarda müdahalede bulunan, ileri düzeyde eğitim almış sağlık çalışanlarıdır. Ambulans ekiplerinde görev alabilirler ve ağır yaralanma veya hastalıkları değerlendirme, yaşam desteği sağlama, ilaç uygulama gibi önemli görevleri yerine getirirler.

ATT Nasıl Olunur?

ATT olmak için, üniversitelerin iki yıllık Acil Tıp Teknisyenliği programlarından veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Mezunlar, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev alabilirler.

2024 Kamuda ATT ve Paramedik Maaşları

2024 yılı itibarıyla, kamuda çalışan ATT’lerin ortalama maaşı yaklaşık 48 bin 500 TL civarındadır.

Özel Sektörde ATT Maaşları

Özel sektörde çalışan ATT’ler ise ortalama 21 bin 500 TL ile 32 bin 500 TL arasında maaş almaktadırlar ve bu rakamların yeni yılda artması beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı Başvuruları

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için KPSS 2024/5 kapsamında 274 bin personel alımı yapacak ve bu kontenjanlardan 1940’ı ATT ve Paramedik pozisyonları için ayrılmıştır.