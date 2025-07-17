Adala Kanyonu, Su ile Yeniden Hayat Buldu

Manisa'da Adala Kanyonu, Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Manisa'da, uzun bir kuraklık döneminin ardından Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su akışının sağlanmasıyla eski güzelliğine kavuştu. Bu doğal güzellik, yeniden doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kanyonun Tarihçesi ve Doğal Yapısı

“Hermos” olarak da bilinen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanıyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların oluşturduğu bu kanyon, Gediz Nehri'nin aşındırma etkisiyle şekillenmiştir. Ancak, kuraklık dönemlerinde kanyonun birçok bölümü tamamen kuruyarak, ziyaretçilerini kaybetmesine neden oluyordu.

Suların Yükselmesiyle Ziyaretçilerin Akını

Bu ayın başında, Gediz Nehri'ne su aktarılmasıyla birlikte Adala Kanyonu, yeniden ziyaretçilerini karşılamaya hazır hale geldi. Antik dönemden günümüze dek uzanan tarihi dokusunu, yemyeşil doğasını ve eşsiz manzarasını koruyan bu kanyon, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için cazip bir nokta oluşturuyor.

Adala Kanyonu, hem doğal güzellikleri hem de tarihî zenginlikleriyle, doğaseverlerin keşfetmesi gereken bir yer olmaya devam ediyor.

Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu. Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Manisa'da kuraklıktan etkilenen Adala Kanyonu, Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu. Kanyon, bu ayın başında Demirköprü Barajı'ndan Gediz Nehri'ne su verilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.