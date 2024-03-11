Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Adalet Bakanlığı'na bağlı İnsan Kaynakları Müdürlüğü, bir ilan yayınladı ve bakanlık bünyesine infaz koruma memurları, mübaşir, zabıt katibi ile güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve açıklamasında hem adliyelere hem de cezaevlerine personel alımının yapılacağını söyledi. Henüz personel alım sayısının netleşmediğini aktaran Bakan Tunç, Maliye Bakanlığı ile bu konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu ve personel alımını yakın zamanda açıklayacağını kaydetti.

Bakan Yılmaz Tunç, atamayla ilgili bir soruyu yanıtlayarak, alımların bu yıl gerçekleşeceğini söyledi ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"Yargı kurumumuzda 24 bin hakim ile savcı, 180 bine yakın çalışanımız var. Bunların yarıdan fazlası cezaevinde. Gerektiğinde Maliye Bakanlığı'na bilgi vereceğiz. Bize emanet edilen kadrolar alınıyor. 1000 savcı hakim alımı yapılıyor. Hukuk giriş sınavını yıl içinde iki kez yapacağız. Bazı kişiler final sınavında başarısız olabilir. Ayrıca iki kere yapacağız ki sınavı geçemesin ve bir yıl beklemesi gerek. Her yıl emekliliğimiz için ihtiyacımız olanı alıyoruz.

Zabıt katipleri, mübaşir, infaz koruma memurları, hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları olacak. Şu anda bir rakam vermek mümkün değil. Ancak bunu yakında açıklayacağız."