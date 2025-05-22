Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri Coşkusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri Düzenlendi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri, sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla renklendi. Koçyiğit, gençlere “Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin, tabi dünyaya da açık olun, en önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var.” dedi.

Bahar Şenlikleri Etkinlikleri

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, Koçyiğit, Yeşilçam afiş koleksiyoneri Serdar Kürkbaba'nın arşivinde yer alan ve kendisinin rol aldığı filmlere ait afişlerin sergilendiği alanı gezdi. Burada gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Koçyiğit, onları “Varlıklarıyla bana umut veriyorsunuz, geleceği inşa edecek parlak zihinlersiniz.” sözleriyle teşvik etti.

Sanat ve Gelecek Vurgusu

Hülya Koçyiğit, konuşmasında “Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatana emanet ettiği kıymetli gençlersiniz.” diyerek gençlerin toplum için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Sanatın bireylerin hayatlarına olan etkisini aktaran Koçyiğit, “Hangi alanda olursanız olun, üretkenliğinizde ve hayal gücünüzde bir sanatçı ruhuyla çalışın.” ifadesini kullandı.

Üniversite Yönetiminin Destekleri

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Koçyiğit'i ağırlamalarının mutluluğunu ifade ederek, “Adana'nın açık hava sinemalarıyla ünlü olduğunu ve bunu nostalji olarak öğrencilere yaşattığı için sanatçımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, Koçyiğit'in Türk sinemasına yaptığı katkılara da dikkat çekti.

Açık Hava Sinemasında 'Gelin'

Etkinlikler kapsamında, Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı 1973 yapımı “Gelin” filmi açık hava sinemasında yeniden izleyicilerle buluştu. Seyircilere, yazlık sinema klasiği olan patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Bu özel film gösterimi, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, huzurevi sakinleri, öğrenciler, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki şenliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, kendisinin de rol aldığı filmlerin afişleriyle hazırlanan sergiyi gezdi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki şenliğe katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, kendisinin de rol aldığı filmlerin afişleriyle hazırlanan sergiyi gezdi.