Adana'da 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Tamamlandı

Adana Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı", 17 Ekim'de TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı ve sona erdi.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

Fuarda toplamda 350 firma stant açarak ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, sergilenen tespihler, doğal taşlar ve süs eşyalarını inceleme fırsatı buldu. Ayrıca ürünler hakkında bilgi alarak alışveriş yapma imkanı elde etti.

İlgi ve Beklentiler

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin fuara olan katılımı olumlu etkilediğini belirtti. Yılmaz, "Ziyaretçi yoğunluğundan oldukça memnunuz. Her sene daha kapsamlı ve güzel bir fuar düzenlemeyi hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Usta Görüşleri

Tespih ustası Murat Ongun da, mesleğini son 10 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, "Ziyaretçiler burada farklı malzemelerden yapılmış tespihleri görme şansı buldular. Biz de kendi işçiliğimizi tanıtmaya çalıştık," dedi.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" sona erdi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim'de başlayan fuarın son gününde 350 firma stant açtı. Ziyaretçiler stantlardaki tespih ve doğal taşlar ile süs eşyalarını inceledi. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.