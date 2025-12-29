DOLAR
Adana'da Merkez Arazisi Çöplüğe Döndü: Belediyeden Moloz İddiası

Adana merkezindeki boş arazi çöp ve molozla doldu; vatandaşlar belediye ekiplerinin de atık döktüğünü iddia ederek görüntü ve halk sağlığı tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:00
Adana'nın merkezinde bulunan bir arazi, çöp ve moloz yığınlarıyla doldu. Bölge sakinleri, alanın adeta çöplüğe döndüğünü belirterek hem görüntü kirliliği hem de halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Yenidam mahallelerinin hemen yanı başında yer alan geri dönüşüm tesislerinin, atıkları yol kenarlarına bıraktığı öne sürüldü. Sivil uçuşlara kapatılan Şakirpaşa Havalimanı yakınındaki boş arazide toplanan atıkların, bilinçsiz vatandaşlar tarafından da başta moloz olmak üzere alana döküldüğü bildirildi.

Alanda çok sayıda plastik, ambalaj, evsel çöpler ve inşaat atıkları birikmiş durumda. Özellikle sıcak havalarda kötü kokunun yoğunlaştığı, çevredeki görüntünün rahatsız edici boyuta ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, çekim sırasında bir iş makinesinin alana çöp döküp gitmesinin dikkat çektiği belirtildi.

Bölge sakinleri, yalnızca vatandaşların değil, zaman zaman belediye ekiplerine ait olduğu iddia edilen araçların da atık getirip döktüğünü savundu. Bu durumun atık birikimini artırdığı, haşere ve kemirgen riskini yükselterek halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan bölge sakini Aydın Esmeray, "3 yıldır buradayım. Normalde buraya çöp dökmek yasak diyorlar. Ancak belediye ekipleri dahi çöpü getirip buraya döküyor. Kaç defa belediyeye söyledik ama nafile. İnsanlar geliyor döküyor, belediye getirip döküyor. Burası çöplük haline geldi. Kimsenin umurunda değil, insanlar burada kokudan duramıyor" dedi.

Vatandaş Seyfi Aktan ise, "Buranın kokusu geliyor ancak kim çöp döküyor bilmiyorum. Burayı temizleseler iyi olur. Gelen döküyor, giden döküyor. Gelip gece dökenlerde var" diye konuştu.

Bölge sakini İmdat Karahasan da, "Burada çok kötü bir görüntü var. Burası temizlense iyi olur. Gezip dolaşmak için dışarı çıktım ama burayı görünce içim acıdı. Herkesin başına polis dikemezsin, insanların kendilerinin biraz dikkatli olması lazım. Belediyenin burada önlem alması lazım. Bunun bir yaptırımı olmalı" ifadelerini kullandı.

Vatandaş şikâyetleri ve alandaki gözlemler, yetkililerin müdahalesine dair beklentiyi artırdı. Bölge sakinleri, soruna kalıcı çözüm getirilmesi ve döküm yapanların tespit edilerek gerekli işlemlerin uygulanmasını talep ediyor.

