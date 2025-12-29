DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 04.00'te başlayan yoğun kar yağışı sonrası Fen İşleri, ŞUSKİ ve ilgili birimlerle kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:59
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah 04.00'ten itibaren seferberlik

Sabah saat 04.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışının ardından Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, ŞUSKİ ve ilgili tüm daire başkanlıkları ile kent genelinde karla mücadele çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için tüm ekip ve araçlarıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

Öncelikler ve yürütülen çalışmalar

İl merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak açık tutulmaya çalışılıyor. Sabah saatlerine kadar devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmaları, günün ilk saatlerinde aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşa uyarı

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalarına devam ederken, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istendi.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINDAN VATANDAŞLARIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN...

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINDAN VATANDAŞLARIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINDAN VATANDAŞLARIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü
7
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı