Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah 04.00'ten itibaren seferberlik

Sabah saat 04.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışının ardından Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, ŞUSKİ ve ilgili tüm daire başkanlıkları ile kent genelinde karla mücadele çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için tüm ekip ve araçlarıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

Öncelikler ve yürütülen çalışmalar

İl merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak açık tutulmaya çalışılıyor. Sabah saatlerine kadar devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmaları, günün ilk saatlerinde aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşa uyarı

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalarına devam ederken, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istendi.

