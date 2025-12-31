Adana'nın Tufanbeyli İlçesi Karla Kaplandı

Kapanan yollar iş makineleriyle açılıyor, sürücülere vatandaşlar yardım etti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam ederek çevreyi beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle ilçe merkezindeki yollar kapandı. Bazı sürücüler yolda kaldı; onların yardımına vatandaşlar koştu. Yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava, Tufanbeyli'de günlük yaşamı da etkiledi. Esnaf ve ilçe sakinleri karın devam ederek su kaynaklarının canlanmasını umut ediyor.

İlçe sakinlerinden Halil Sezgin, 'Kar yağışı berekettir. Uzun süredir kar yağmıyordu. Kaynak suları kurumuştu. İnşallah kar yağışı devam eder. Daha güzel olur' dedi.

Sabah iş yerini açtıktan sonra dükkanının önünü kardan temizleyen Halil Arpat, karın devamının gelmesini temenni etti.

Esnaftan Erdal Pars ise, 'Bereket geldi. Çok kuraklık yaşadık. Yeter ki kar yağsın su da coşar bereket gelir' diye konuştu.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE DÜN GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR. KAR NEDENİYLE İLÇE MERKEZİNDE KAPANAN YOLLAR İŞ MAKİNALARIYLA AÇILIRKEN, BAZI SÜRÜCÜLERDE YOLDA KALDI.