Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter

2023’teki görev değişikliklerinin ardından Ferhat Akkuş, mahkeme ve İçişleri Bakanlığı kararıyla tekrar Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:50
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter

Iğdır İl Özel İdaresi'nde görev değişiklikleri ve geri dönüş

2023 yılında Iğdır İl Özel İdaresi'nde yaşanan görev değişiklikleri kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Ferhat Akkuş, herhangi bir gerekçe gösterilmeden Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından görevden alındı; yerine Yüksel Kasım Çarman atandı. Akkuş, yargı yoluna başvurdu ve açtığı davayı kazanarak mahkeme kararı doğrultusunda görevine geri döndü. Göreve dönüş süreci, İçişleri Bakanlığı kararıyla gerçekleşti.

Mahkeme ve atama süreci

Ferhat Akkuşın görevden alınmasının ardından yürütülen hukuki süreç sonucu mahkeme lehine karar verdi. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı onayıyla Akkuş yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu. Akkuş’un görevine dönüşü sırasında yapılan yeni düzenlemeyle Yüksel Kasım Çarman, Köylere Hizmet Götürme Birliği görevine atandı.

Genel Sekreter yardımcıları ve belirsiz süreç

2023 yılında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Nuri Turan ve Mehmet Ali Bulut da görevlerinden alınmıştı. Mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen Turan ve Bulut'un durumu ise kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam etti.

Yüksel Kasım Çarman dönemi tartışmaları

Yüksel Kasım Çarmanın görevde bulunduğu dönemde bazı ihaleler ve uygulamalar eleştiri konusu oldu. Özellikle millet bahçesi içerisindeki yapıların kiraya verilmesi, ülke genelinde tepkilere neden oldu. Söz konusu alanların kiralanmasına ilişkin süreçte usulsüzlük iddiaları ve kiraya verilen alanların Çarman ile bağlantılı olduğuna dair iddialar kamuoyunda yer aldı. Bu iddialarla ilgili yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Şeffaflık ve yönetim anlayışı tartışmaları

Iğdır İl Özel İdaresi'nde yaşanan görev değişiklikleri, yargı kararları ve ihale süreçleri kamuoyunda şeffaflık ve yönetim anlayışı konularında soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili resmi açıklamalar ve denetim sonuçları bekleniyor.

VALİ ERCAN TURAN ALDI, BAKANLIK ATADI

VALİ ERCAN TURAN ALDI, BAKANLIK ATADI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

