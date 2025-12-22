DOLAR
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

ES-UDER'in kahvaltı programında 55 ülkeden uluslararası öğrenciler yöresel müzik ve kültürel paylaşımlarla barış ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:42
Yöresel müzikler ve kültürel paylaşımlarla birlik mesajı

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), kentte eğitim gören farklı coğrafyalardan öğrencileri bir araya getirmek amacıyla geniş kapsamlı bir tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi. Etkinlikte 55 farklı ülkeden öğrenci kahvaltı programında buluştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül de katıldı. Katılımcılar kendi yöresel çalgılarıyla performans sergileyerek hem yeteneklerini gösterdi hem kültürlerini tanıttı.

Etkinliğin önemine ve vizyonuna değinen ES-UDER Kurucusu Şükrü Özer, şunları söyledi: "Bugün burada dil, din ve inanç ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarımızla bir aradayız. Bu tablo aslında dünyaya; barışın ve kardeşliğin hepimize yeteceğine dair verilmiş güçlü bir mesajdır. Buradan mezun olup ülkelerine dönen her bir öğrencimiz, gelecekte Türkiye’nin birer fahri temsilcisi ve gönüllü elçisi olacaktır. Hedefimiz insanlığa huzur getirmek ve birliktelik ruhunu aşılamaktır."

Etkinliğe katılan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde eğitim gören İranlı öğrenci Meryem Pari, üç yıldır bu etkinliklere büyük bir mutlulukla katıldığını belirterek şunları söyledi: "Yeni Modern Türk Edebiyatı okumaya başladım ve bu tür etkinlikler kültürel gelişimime büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık üç yıldır ES-UDER ailesiyle ve Şükrü abiyle tanışıyorum. Her yıl düzenlenen bu buluşmalara seve seve katılıyorum."

