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Adıyaman'da 1700 Yıllık Roma Oda Mezarı Keşfedildi

Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık bir oda mezar bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:37
Adıyaman'da 1700 Yıllık Roma Oda Mezarı Keşfedildi

Adıyaman Gölbaşı'nda Tarihi Keşif

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Roma dönemine ait 1700 yıllık bir oda mezar keşfedildi.

Müze Müdürü Açıklama Yaptı

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde gerçekleşen incelemelerin ardından bu önemli tarihsel bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Kültürel Zenginlikler Ortaya Çıktı

Alkan, incelemeler neticesinde bir yerleşim alanı, bir oda mezar ve mezar üzerindeki kadın kabartmasının belirlendiğini kaydetti. Kabartmanın yüksekliği yaklaşık 1,5 metre olup, 1700 yıl öncesine tarihlenmektedir.

Koruma ve Tescil Süreci

Alkan, bulguların korunması ve tescillenmesi amacıyla alanın Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunulacağını ifade etti.

Köylülerden Bilgilendirme

Köy sakini Erdal Yılmaz, oda mezar ve kadın kabartmasının uzun süredir bölgede bulunduğunu, durumu müze yetkililerine bildirdiklerini aktardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

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