Göbeklitepe'de İnsan Heykeli Keşfi Neolitik Algıları Değiştiriyor

Şanlıurfa — RAUF MALTAŞ

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki önemiyle bir kez daha gündemde. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, alanda yürütülen kazılarda duvarın içerisine sırtüstü yerleştirilmiş bir insan heykeli bulunduğunu açıkladı.

Yazgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe'nin geçmişiyle tüm insanlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti ve kazı çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Yazgı'nın ifadeleri özetle şöyle: "Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yeni bir eser bulduk. Adak olarak bir duvarın içerisine yerleştirilmiş çok özel bir insan heykeli bulundu. Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor."

Yazgı, kazı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, ekiplerin çıkan eserlerin incelemesini yoğun şekilde yaptığını ve çalışmalar ilerledikçe yeni keşiflerin kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ise heykelle ilgili teknik gözlemlerini paylaştı. Karul, "Ayak kısmı eksik olan heykelin baş ve gövdesinin ise net bir şekilde ayırt edildiğini" belirtti ve eserin duvarın içerisinde bulunmasının işlevinin tam olarak tanımlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Karul, eserin alandaki bir ritüelin parçası olabileceğini söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Neolitik dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum heykellerin varlığı, bu heykelin bir duvarın içerisine ilk kez sırtüstü yatırılmış ve kırık bir halde oraya konulmuş olması daha fazla ilerleyen dönemde yorumlanabilir. Tarih öncesi Göbeklitepe'de heykeltıraşlık alanındaki başarının estetik ve etkileyici bir üslupla eserlere aktarıldığını gözlemliyoruz. Heykelin neden orada olduğu gibi yorumları zamana yaymak daha doğru olacaktır."

Buluntunun niteliği ve bulunduğu konum, Göbeklitepe'deki Neolitik döneme ilişkin algıların yeniden değerlendirilmesine yol açarken, arkeolojik incelemelerin sonuçları bekleniyor.

Şanlıurfa'da "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yürütülen kazılarda bir duvarın içerisine sırtüstü yerleştirilmiş insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi ören yeri, kentin en fazla ziyaret edilen mekanların başında geliyor.