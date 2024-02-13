'İstanbul'a Şubat ve Mart'ta kar yağacak mı?' sorusunun cevabını uzman isim verdi

İstanbul’da Kar Bekleyenlere Kötü Haber! Prof. Orhan Şen’den Flaş Açıklama

İstanbul’da kış mevsimine rağmen bahar havası yaşanıyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkıyor. İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, kar yağışı için umut bırakmadı. Şen, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi. Şen, kar yağışının olmamasının nedenlerini de açıkladı. Peki, İstanbul’da kar yağışı neden olmuyor? İşte, detaylar…





ŞUBAT AYINDA KAR YOK, MART AYINDA DA ZOR

Prof. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı beklentilerini yorumlayarak, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi. Şen, şöyle konuştu:

Şubat ayında bir defa yok kesinlikle. Şubat ayında olmayan kar, mart ayında da biraz zor olur.

Mart ayında kar yağması için çok soğuk bir hava dalgasının gelmesi lazım. Bu da çok olası değil.

Kar yağışı için sadece soğuk hava yetmez, aynı zamanda yağış da olması gerekir. Bu da çok zor.

KAR YAĞIŞININ OLMAMASININ NEDENLERİ

Prof. Orhan Şen, kar yağışının olmamasının nedenlerini de şöyle açıkladı:

Kar yağışı için iki faktör önemli: Sıcaklık ve nem. Sıcaklık 4 derecenin altına düşmeli, nem de yüzde 80’in üzerinde olmalı.

İstanbul’da sıcaklık 4 derecenin altına düşmüyor. Bu da kar yağışını engelliyor.

İstanbul’da nem de yeterli değil. Nem, yağışın miktarını ve türünü belirler. Nemsiz hava, yağışı azaltır veya yağmura dönüştürür.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Orhan Şen, İstanbul’da hava durumunu da değerlendirerek, şunları söyledi:

Orhan Şen, bugün İstanbul’da hafif yağmur olduğunu, yarın yağışın etkisini kaybedeceğini ve sıcaklığın 14 derece olacağını söyledi

İstanbul’da kar yağışı ne zaman olur?

İstanbul’da kar yağışı, genellikle kış mevsiminin ortasında, ocak ve şubat aylarında olur. Ancak, bu yıl kar yağışı olması çok zor görünüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi.

İstanbul’da kar yağışı neden olmuyor?

İstanbul’da kar yağışı olmamasının nedenleri, sıcaklık ve nemdir. Kar yağışı için sıcaklığın 4 derecenin altına düşmesi, nemin de yüzde 80’in üzerinde olması gerekir. İstanbul’da sıcaklık 4 derecenin altına düşmüyor, nem de yeterli değil. Bu da kar yağışını engelliyor.

İstanbul’da kar yağışı en çok hangi ilçelerde olur?

İstanbul’da kar yağışı, genellikle şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde olur. Kar yağışının en çok görüldüğü ilçeler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Beykoz’dur.