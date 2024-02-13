Bist 100
9.077,21 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,96 -0,5%
ALTIN
1.978,29 -0,84%

'İstanbul'a Şubat ve Mart'ta kar yağacak mı?' sorusunun cevabını uzman isim verdi

İstanbul’da kar yağışı ne zaman olacak sorusu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde gündemde. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, kar beklentilerini boşa çıkaran bir açıklama yaptı

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:12
'İstanbul'a Şubat ve Mart'ta kar yağacak mı?' sorusunun cevabını uzman isim verdi

İstanbul’da Kar Bekleyenlere Kötü Haber! Prof. Orhan Şen’den Flaş Açıklama

İstanbul’da kış mevsimine rağmen bahar havası yaşanıyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkıyor. İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, kar yağışı için umut bırakmadı. Şen, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi. Şen, kar yağışının olmamasının nedenlerini de açıkladı. Peki, İstanbul’da kar yağışı neden olmuyor? İşte, detaylar…

hava-durumu

ŞUBAT AYINDA KAR YOK, MART AYINDA DA ZOR

Prof. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı beklentilerini yorumlayarak, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi. Şen, şöyle konuştu:

Şubat ayında bir defa yok kesinlikle. Şubat ayında olmayan kar, mart ayında da biraz zor olur.

Mart ayında kar yağması için çok soğuk bir hava dalgasının gelmesi lazım. Bu da çok olası değil.

Kar yağışı için sadece soğuk hava yetmez, aynı zamanda yağış da olması gerekir. Bu da çok zor.

KAR YAĞIŞININ OLMAMASININ NEDENLERİ

Prof. Orhan Şen, kar yağışının olmamasının nedenlerini de şöyle açıkladı:

Kar yağışı için iki faktör önemli: Sıcaklık ve nem. Sıcaklık 4 derecenin altına düşmeli, nem de yüzde 80’in üzerinde olmalı.

İstanbul’da sıcaklık 4 derecenin altına düşmüyor. Bu da kar yağışını engelliyor.

İstanbul’da nem de yeterli değil. Nem, yağışın miktarını ve türünü belirler. Nemsiz hava, yağışı azaltır veya yağmura dönüştürür.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Orhan Şen, İstanbul’da hava durumunu da değerlendirerek, şunları söyledi:

Orhan Şen, bugün İstanbul’da hafif yağmur olduğunu, yarın yağışın etkisini kaybedeceğini ve sıcaklığın 14 derece olacağını söyledi

İstanbul’da kar yağışı ne zaman olur?

İstanbul’da kar yağışı, genellikle kış mevsiminin ortasında, ocak ve şubat aylarında olur. Ancak, bu yıl kar yağışı olması çok zor görünüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Şubat ayında kar yağışı olmayacağını, mart ayında da çok zor olacağını söyledi.

İstanbul’da kar yağışı neden olmuyor?

İstanbul’da kar yağışı olmamasının nedenleri, sıcaklık ve nemdir. Kar yağışı için sıcaklığın 4 derecenin altına düşmesi, nemin de yüzde 80’in üzerinde olması gerekir. İstanbul’da sıcaklık 4 derecenin altına düşmüyor, nem de yeterli değil. Bu da kar yağışını engelliyor.

İstanbul’da kar yağışı en çok hangi ilçelerde olur?

İstanbul’da kar yağışı, genellikle şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde olur. Kar yağışının en çok görüldüğü ilçeler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Beykoz’dur.

İLGİLİ HABERLER

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
3
Görseldeki farklı can simidini bulanın IQ'su yüksek çıkıyor! Gözleri mercek gibi olanlar bulabiliyor
4
Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
5
'İstanbul'a Şubat ve Mart'ta kar yağacak mı?' sorusunun cevabını uzman isim verdi
6
'Dikkat çok büyük risk var!' Antalya, Malatya, İzmir, İstanbul, Urfa, Antep, Maraş, Malatya yaşayanlar bu gece geliyor
7
İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı

Emekliliği kaçıranlara yeni şans! Tek şartla o kişiler de emekli olacak

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor

Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı