Adıyaman'da 85 Milyon Yıllık Deniz Kestanesi Fosili Bulundu

Adıyaman'da Tarihî Keşif: Deniz Kestanesi Fosili

Adıyaman'da bir lise öğretmeni, doğa gezisi esnasında bulduğu deniz kestanesi fosilini müze yetkililerine teslim etti.

Fosilin Sahibi Öğretmen: Orhan Pamukçu

Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastlayan Kimya öğretmeni Orhan Pamukçu, bulduğu fosili Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirdi. Müze ekibi, yapılan incelemeler sonucunda bu taşın 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

Müze Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Adıyaman Müzesi Müdürü Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu fosil 85 milyon yıllık. Fosili, ilerleyen günlerde müzemizdeki teşhirde ziyaretçilerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Doğa Gezisine Davet

Pamukçu, fosili görmek isteyenleri müzeye davet ederek, bu tür keşiflerin doğa gezileri sırasında yapılabileceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

Adıyaman'da bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.