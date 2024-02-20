Bakıcı Olmak İster misiniz? Aile Bakanlığı, Lise Mezunu Kadın/Erkek 3330 Kişi Alacak! İşte Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3330 Bakıcı Alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), 2024 yılında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3330 bakıcı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS puanına göre yapılacak ve başvurular 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında internet üzerinden kabul edilecek.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3330 Bakıcı Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Şartlar

ASHB, bakıcı alımı için farklı pozisyonlar ve şartlar belirledi. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı şöyle:

73 Bakım Personeli (4/B) (Kadın)

144 Çocuk Bakıcısı (4/B) (Kadın/Erkek)

726 Çocuk Bakıcısı (4/B) (Kadın)

414 Çocuk Bakıcısı (4/B) (Erkek)

546 Engelli Bakıcısı (4/B) (Kadın)

597 Engelli Bakıcısı (4/B) (Erkek)

717 Yaşlı Bakıcısı (4/B) (Kadın)

710 Yaşlı Bakıcısı (4/B) (Erkek)

Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, alımlar lise mezunu adaylardan yapılacak olup, 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

KPSS Şartı:





Adayların lise mezunu olması gerekmektedir ve 2022 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Bakım Personeli Alımı Şartları:

Ortaöğretim düzeyinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olmak gerekmektedir.

Çocuk Bakıcısı Alımı Şartları:

Ortaöğretim düzeyinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olmak gerekmektedir.

Engelli Bakıcısı Alımı Şartları:

Ortaöğretim düzeyinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak gerekmektedir

Yaşlı Bakıcısı Alımı Şartları:

Ortaöğretim düzeyinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak gerekmektedir.

Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) Görevleri:

Bu pozisyona atanacak personel, sosyal hizmet kuruluşlarında gündüzlü veya 24 saat esasına göre hizmet yürütür. Öz bakım ihtiyacı olan çocukların bakımını sağlar ve temel ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, çocuklara rehberlik yapar, günlük yaşam programına uyum sağlar ve güvenliklerini sağlar.

Destek Personeli (Engelli ve Yaşlı Bakıcısı) Alımı Görevleri:

Bu pozisyona atanacak personel, sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar ve yaşlı bireylerin öz bakımını sağlar. Bunun yanı sıra, yemek, temizlik ve güvenlik gibi işleri de yerine getirir. Ev tipi hizmetlerde ise alışveriş yapmak, yemek hazırlamak, çamaşır yıkamak gibi ek işler de yapar. Pozisyonlara göre farklı mesleki şartlar da bulunuyor.

Bakım Personeli ve Çocuk Bakıcısı pozisyonları için Orta öğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak, Engelli Bakıcısı ve Yaşlı Bakıcısı pozisyonları için Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3330 Bakıcı Alım Başvuru Süreci ve Görev Tanımları

ASHB bakıcı alımı için başvurular, 21 Şubat 2024 tarihi ile başlayacak olup en geç 11 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Başvuru yapan adayların, ilanda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve istenilen tarihte ilgili birimlere ulaştırmaları gerekiyor. Belgelerin teslimi, şahsen ya da posta/kargo yolu ile yapılabilir.

Başvuru sonucunda atanan adaylar, ASHB’ye bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında yirmi dört saat esasına göre hizmet yürütecekler. Görevleri arasında, bakım hizmeti alacak kişilerin öz bakım, temel ihtiyaç, sağlık, beslenme, eğitim, güvenlik gibi konularda destek olmak, kuruluşun tertip, düzen ve temizliğini sağlamak, nöbet hizmeti yürütmek gibi işler bulunuyor.