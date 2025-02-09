Adıyaman'da Dağ Keçisi Sürüsü Görüntülendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, sürü halinde otlayan dağ keçileri cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Adıyaman-Çelikhan kara yolu Koç Ali köyü civarında karla kaplanan yolda mahsur kalanlara ve yol açma çalışması yürüten ekiplere yiyecek götüren AFAD ekipleri, dağ yamacında otlayan bu zarif canlılarla karşılaştı.

Yaklaşık 30 dağ keçisi, ekiplerin cep telefonlarıyla kaydedildiği anlarla doygun görüntüler sundu. Bu anlar, hem doğanın güzelliklerini hem de dağ keçilerinin yaşam alanlarını gözler önüne serdi.