AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıda deprem sonrası çalışmalar, planlanan projeler ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:52
Afet Koordinasyon Toplantısı şehirdeki çalışmaları masaya yatırdı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı, şehirde yürütülen afet sonrası çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplandı. Toplantı, Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlendi.

Katılımcılar ve sunumlar

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ile il düzeyindeki kurum müdürleri katıldı. AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin tarafından şehir genelinde devam eden çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı.

Ele alınan başlıca konular

Sunumlarda, depremlerin ardından sahada yürütülen faaliyetler, devam eden ve planlanan projeler ile kurumlar arası koordinasyon süreci detaylı şekilde ele alındı. İstişare toplantısında ayrıca uygulanması planlanan ilave tedbirler değerlendirildi ve katılımcı kurumların görüşleri doğrultusunda ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Kurumlar arası koordinasyonun önemi

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, depremlerin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Atalar, "AFAD Başkanımız Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantı, sahadaki çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülmesi açısından son derece kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm kamu kurumlarımızla tam bir iş birliği içerisinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Toplantı, devam eden çalışmalara hız kazandırılması ve planlanan projelerin koordinasyon içinde uygulanması hedefiyle sonuç odaklı bir değerlendirme niteliği taşıdı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

