Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi

Seçim ve Amaç

Samsun’un Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nde görev alacak muhtar üyeler belirlendi. Seçim, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince ve 2026 yılı faaliyet döneminde görev yapacak iki muhtar üyenin tespiti amacıyla düzenlendi.

Toplantı ve Açıklamalar

Toplantıda konuşan SYDV Müdürü Ahmet Akdoğan, vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların sürdüğünü vurgulayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgili koordinasyonun sağlanması adına muhtarların vakıfla iletişim halinde olmasının önemine dikkat çekti.

Seçim Sonuçları

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan oylamada, Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli 91 oy alırken, Ayvalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Seçgin 83 oy aldı. Oylama sonucunda Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti muhtar üyeleri olarak seçildi.

