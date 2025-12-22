Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

Tanıtım Programı

Balıkesir İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi iş birliğiyle alınan Mobil İkram Aracı için düzenlenen tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu aracı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, aracın hem hayır işlerinde hem de ihtiyaç duyulan anlarda önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek; "Bu anlamlı hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mobil ikram aracı şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Proje Amacı ve Teknik Bilgiler

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tanıtımda aracın kullanım amacı ve teknik donanımı hakkında detayları paylaştı. Müftü Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolumuz İyilik Olsun" şiarıyla hareket ettiğini vurgulayarak, bu aracın zor günlerde, dini ve sosyal etkinliklerde vatandaşların yanında olacağını ifade etti.

Kullanım Alanları

Mobil İkram Aracı'nın, özellikle afet durumlarında, kandil gecelerinde ve yoğun katılımlı organizasyonlarda sıcak ikramlarla Balıkesirlilere hizmet sunması planlanıyor.

