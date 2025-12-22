DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

Balıkesir İl Müftülüğü ile TDV Balıkesir Şubesi ortaklığında alınan Mobil İkram Aracı, Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın katılımıyla tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:22
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

Tanıtım Programı

Balıkesir İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi iş birliğiyle alınan Mobil İkram Aracı için düzenlenen tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu aracı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, aracın hem hayır işlerinde hem de ihtiyaç duyulan anlarda önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek; "Bu anlamlı hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mobil ikram aracı şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Proje Amacı ve Teknik Bilgiler

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tanıtımda aracın kullanım amacı ve teknik donanımı hakkında detayları paylaştı. Müftü Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolumuz İyilik Olsun" şiarıyla hareket ettiğini vurgulayarak, bu aracın zor günlerde, dini ve sosyal etkinliklerde vatandaşların yanında olacağını ifade etti.

Kullanım Alanları

Mobil İkram Aracı'nın, özellikle afet durumlarında, kandil gecelerinde ve yoğun katılımlı organizasyonlarda sıcak ikramlarla Balıkesirlilere hizmet sunması planlanıyor.

BALIKESİR'DE MOBİL İKRAM ARACI HİZMETE ALINDI

BALIKESİR'DE MOBİL İKRAM ARACI HİZMETE ALINDI

BALIKESİR'DE MOBİL İKRAM ARACI HİZMETE ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
2
Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı
3
Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması
4
Erdemli Oto Kurtarıcılar Engellinin 20 Bin TL’lik Cezasını Ödeyerek Gönüllere Dokundu
5
Muş Dağdibi'de Geleneksel Oyunlar Hayat Buluyor
6
Gençlik ve Ailem Kısa Film Yarışması Konukları Başkan Geçit'i Ziyaret Etti
7
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi