Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı

Karabük'te altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi, Yenişehir Camii ile PTT arasındaki güzergâhta tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:04
Karabük Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında geçici süreyle araç trafiğine kapatılan Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çalışma Detayları

Yenişehir Camii ile PTT arasındaki güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında altyapı yenilemeleri yapılırken; asfaltlama ve aydınlatma sistemlerine yönelik düzenlemeler de tamamlandı. Yapılan çalışmalarla cadde, daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuştu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, cadde üzerinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şehir merkezinde planlı ve kalıcı hizmetler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Çetinkaya, "Şehrimizin önemli ulaşım akslarından biri olan Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi’nde yürüttüğümüz çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yeniden trafiğe açtık. Süreç boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Karabük’te ulaşım kalitesini artıran, uzun yıllar hizmet edecek yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

