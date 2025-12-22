DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti

Denizli Merkezefendi’de yaşayan 107 yaşındaki Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti; cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:02
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti

Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti

Merkezefendi'de Yaşamını Sürdüren Özarslan, Tarihe Tanıklık Etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

1918 yılında doğan Özarslan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna ve günümüze kadar pek çok tarihi süreci yaşadı. Hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan görmesiyle dikkat çekiyordu.

Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Özarslan’ı, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir 1 Ekim tarihinde evinde ziyaret etmiş ve 107. yaşını kutlamak için özel bir pasta kesmişti.

Uzun ömrüyle dikkat çeken Özarslan’ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Fatmana Özarslan’ın cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE YAŞAYAN VE TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNE TANIKLIK EDEN 107...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE YAŞAYAN VE TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNE TANIKLIK EDEN 107 YAŞINDAKİ FATMANA ÖZARSLAN, YAŞLILIĞA BAĞLI NEDENLERLE HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı
2
Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi
4
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti
5
Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025
6
Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı
7
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi