Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti

Merkezefendi'de Yaşamını Sürdüren Özarslan, Tarihe Tanıklık Etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden Fatmana Özarslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

1918 yılında doğan Özarslan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna ve günümüze kadar pek çok tarihi süreci yaşadı. Hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan görmesiyle dikkat çekiyordu.

Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Özarslan’ı, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir 1 Ekim tarihinde evinde ziyaret etmiş ve 107. yaşını kutlamak için özel bir pasta kesmişti.

Uzun ömrüyle dikkat çeken Özarslan’ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Fatmana Özarslan’ın cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi.

