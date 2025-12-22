Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı

Atatürk Üniversitesi Erzurum’u uluslararası dil sınavları merkezi haline getirdi

Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü (ATAİLE) aracılığıyla Erzurum'u Doğu Anadolu Bölgesi'nin uluslararası dil sınavları merkezi olarak konumlandırıyor. Üniversite bünyesinde düzenlenen, dünya genelinde geçerliliği bulunan prestijli sınavların tam kapasiteyle uygulanması; akademik ve mesleki hedefleri olan adaylar için büyük fırsat sunuyor.

Yolculuk yükü sona erdi: Yerel erişim ve fırsat eşitliği

Geçmişte YÖK ve ÖSYM denkliği bulunan uluslararası dil sınavlarına katılmak isteyen adaylar büyükşehirlere seyahat etmek zorunda kalıyordu. Bu durum adaylar için hem maddi hem de psikolojik yük oluşturuyordu. Atatürk Üniversitesi'nin uygulaması sayesinde adaylar; yolculuk, konaklama ve zaman kaybı gibi engelleri aşarak kendi şehirlerinde, güvenli ve konforlu ortamda sınava girme imkânı elde ediyor. Bu adım, bölgesel kalkınma ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonunun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

YÖK ve ÖSYM denkliği ile resmi güvence

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tanınan denkliğe sahip sınavların üniversite bünyesinde uygulanması, adayların aldıkları puanları yüksek lisans/doktora başvurularında, doçentlik süreçlerinde ve kamu personeli alımlarında güvenle kullanabilmelerini sağlıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: Bölgenin akademik gücüne yatırım

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, bulunduğumuz coğrafyanın akademik ve entelektüel potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Uluslararası geçerliliğe sahip dil sınavlarını Erzurum’da uygulamaya başlamamız, bu anlayışın somut bir göstergesidir. Akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm adaylarımızın büyükşehirlere gitmek zorunda kalmadan, kendi şehirlerinde bu sınavlara girebilmeleri; hem fırsat eşitliği hem de bölgesel kalkınma açısından son derece kıymetlidir. YÖK ve ÖSYM denkliği bulunan bu sınavlarla, bölgemizin akademik rekabet gücünü artırmaya ve uluslararasılaşma hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Süreç uzman ekiplerle yürütülüyor

Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ, ATAİLE bünyesinde yürütülen sınav uygulamalarında aday memnuniyeti ve sınav kalitesinin ön planda tutulduğunu belirtti. Akdağ, sınav merkezlerinin modern teknolojik altyapıya sahip, sessiz ve konforlu alanlar olarak tasarlandığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Sınav süreçlerimizi alanında uzman personelimiz eşliğinde, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüyoruz. Adaylarımızın kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak, sınav stresini en aza indirerek gerçek performanslarını ortaya koymalarına doğrudan katkı sağlıyor."

Hangi sınavlar uygulanıyor?

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde TOEFL iBT, IELTS, LanguageCert, PTE Academic, Oxford Test of English ve Cambridge Linguaskill gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sınavların YÖK ve ÖSYM tarafından tanınan eşdeğerliğe sahip olması adaylara ekstra güvence sunuyor.

Çağrı: Bölge adaylarına davet

Akdağ, bölge halkına yaptığı çağrıda şunları söyledi: "Erzurum ve çevre illerde yaşayan tüm adayları, uluslararası geçerliliğe sahip dil yeterlilik puanlarını kendi şehirlerinde, yüksek standartlarda bir sınav ortamında elde etmeye davet ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak akademik ve profesyonel gelişimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Atatürk Üniversitesinin bu adımı, Erzurum'un eğitim üssü kimliğini güçlendirirken Doğu Anadolu'daki akademisyenler, öğrenciler ve profesyoneller için erişilebilirliği artırıyor ve bölgenin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlıyor.

