Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025

Iğdır'da Mustafa Talha için bağış gecesi düzenleniyor

27 Aralık 2025 Cumartesi, saat 18.00'de Iğdır Kültür Merkezi'nde

Iğdır'da SMA hastası minik Mustafa Talha'nın tedavisine destek olmak amacıyla bir bağış gecesi düzenleneceği açıklandı. Etkinlik, ailesi ve gönüllüler tarafından toplumun desteğini toplamak için organize edildi.

Organizasyonun resmi duyurusunda, gecenin 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de Iğdır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Katılımcılara hem kültürel gösteriler sunulacak hem de Mustafa Talha için farkındalık oluşturulacak.

Program kapsamında halay ekibi, Kafkas ekibi, tiyatro ekibi ve çok sayıda yerel sanatçının sahne alacağı kaydedildi. Gecede yer alacak gösterilerle bölge kültürü ön plana çıkarılırken, katılımcılardan gelecek katkıların tedavi sürecine destek sağlayacağı vurgulandı.

Organizasyon kapsamında biletlerin 300 TL'den satışa sunulacağı ve elde edilecek tüm gelirin SMA hastası Mustafa Talha'nın tedavi masraflarına aktarılacağı ifade edildi.

Yetkililer ve organizasyonu düzenleyen gönüllüler, Iğdır halkını ve çevre illerdeki vatandaşları bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ederek, yapılacak her katkının Mustafa Talha için büyük bir umut olacağını vurguladı.

