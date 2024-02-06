AFAD, KPSS 2022-2023 puanıyla memur alım ilanı açtı! Memur olmak isteyenlere büyük fırsat!

AFAD 23 Memur Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?: Başvurular Şubat Ayında Başlıyor

AFAD, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 23 memur alımı yapacak. Alınacak memurlar, AFAD bünyesindeki personel ihtiyacını karşılayacak. Başvurular, Şubat ayında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.





Başvuru yapmak isteyen adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, 12 Şubat 2024 saat 10:00 ile 21 Şubat 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılacak.

AFAD 23 Memur Alımı Nasıl Dağılıyor?

AFAD, 23 memur alımını farklı unvan ve niteliklere göre dağıttı. Alınacak memurlar şöyle:

8 (sekiz) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı,

15 (onbeş) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı.

Denetçi Yardımcısı alımı için kontenjan dağılımı şöyle:

Uzman Yardımcısı alımı için kontenjan dağılımı şöyle:

AFAD 23 Memur Alımı Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca, alım yapılacak unvan ve niteliklere göre özel şartlar da aranıyor. Bu şartlar şöyle:

Eğitim şartı: Adayların, alım yapılacak unvan ve niteliklere göre en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

Yaş şartı: Adayların, 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. (01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Yabancı dil şartı: Uzman Yardımcısı alımı için adayların, 21 Şubat 2022 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekiyor.

AFAD memur alımı ne zaman yapılacak?



AFAD memur alımı için başvurular 12 Şubat 2024 ile 21 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sonuçları ise ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

AFAD memur alımı için KPSS şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için KPSS şartı var. Adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

AFAD memur alımı için yaş şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için yaş şartı var. Adayların, 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. (01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

AFAD memur alımı için yabancı dil şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için yabancı dil şartı var. Uzman Yardımcısı alımı için adayların, 21 Şubat 2022 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekiyor.

AFAD memur alımı için başvuru nasıl yapılır?

AFAD memur alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular, 12 Şubat 2024 saat 10:00 ile 21 Şubat 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (BURADAKİ) adresi üzerinden yapılacak.