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Afyonkarahisar ve Prag Arasındaki Dostluk Müzik Festivalleriyle Büyüyor

Afyonkarahisar'daki Klasik Müzik ve Caz Festivalleri, Türkiye-Çekya dostluğunu pekiştiriyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:27
Afyonkarahisar ve Prag Arasındaki Dostluk Müzik Festivalleriyle Büyüyor

Afyonkarahisar ve Prag Arasındaki Dostluk Müzik Festivalleriyle Büyüyor

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu simgeleyen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Afyonkarahisar Caz Festivali, her yıl mayıs ayında çok sayıda müzikseveri bir araya getiriyor. 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, bu yıl 8 Mayıs tarihinde sona erecek olup, Prag'dan katılan 16 sanatçı toplamda 8 konser verecek.

Caz Festivali Heyecanı

Aynı şekilde, Afyonkarahisar Caz Festivali, 27-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve Prag'dan gelen müzisyenler yine 8 konser ile festival programında yer alacak.

Gönülden Desteklenen Festivaller

Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı Hüseyin Başkadem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prag Jazz Open Festival organizasyonuna 2005 yılında gelen davetle birlikte, iki şehir arasındaki sanatsal işbirliğinin başladığını belirtti. Başkadem, "Prag'daki festival ile kardeş olduk. Dostluğumuz yıllardır kesintisiz devam ediyor," diye ekledi.

Sanatın Gücü ve Başarılar

Başkadem, festivallerin başlangıçta konserler, okul söyleşileri, sergiler ve film gösterimleriyle başladığını ve tüm zorluklara rağmen hiçbir yıl atlamadan günümüze ulaştığını vurguladı. Ayrıca, devletin kültürel etkinliklere sağladığı destekten bahsederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan büyük ödül aldık. Bunun dışında da çok sayıda ödül kazanarak Afyonkarahisar'ın sanatsal kimliğini güçlendirdik," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sanat Dostluğu

Çek müzisyenlerin Afyonkarahisar'da konserler verdiğini ifade eden Başkadem, "Sanat evrenseldir. Bu bir peri masalı. Afyonkarahisar ile Prag, yıllardır süregelen sanatsal dostluklar inşa etti," dedi. Başkadem, yapılan konserlerin sayısının zaman zaman değişkenlik gösterdiğini, 700 konser düzenlenerek sanatseverlerle buluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Festivallerin, Afyonkarahisar'daki çocukların sanatla buluşmasına katkı sağladığını ve müzikseverlerin yoğun ilgisiyle her yıl daha da büyüdüğünü dile getirdi.

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivaliyle...

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivaliyle Afyonkarahisar Caz Festivali, her yıl mayısta çok sayıda kişiyi bir araya getiriyor.

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivaliyle...

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivaliyle Afyonkarahisar Caz Festivali, her yıl mayısta çok sayıda kişiyi bir araya getiriyor.

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