Ağlayan bebek resimleri arasındaki tüm farkları sadece dahi olanlar tek bakışta görebiliyor! Zekanı test etmeye hazır mısın

Beyninizi sağlıklı tutmak ve bilişsel işlevinizi artırmak için zeka oyunları oynamak iyi bir yöntemdir. İşte IQ’su yüksek olanların 7 saniyeden fazla vakit harcamayacağı bir test daha.

Ağlayan bebek resimleri arasındaki tüm farkları sadece dahi olanlar tek bakışta görebiliyor! Zekanı test etmeye hazır mısın
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7 Saniyede 3 Farkı Bulabilecek Kadar Zeki Misiniz?

Zeka oyunları, beynimizi çalıştıran ve bilişsel yeteneklerimizi geliştiren eğlenceli aktivitelerdir. Bu zeka oyunlarından biri de fark bulma oyunudur. İşte size 7 saniyede 3 farkı bulmanızı gerektiren bir test.

zeka testi

Bu Testte 3 Farkı Bulmak Kolay Değil

Bu testte, ağlayan bir bebeğin iki fotoğrafı arasında 3 fark var. Bu farkları bulmak için ise sadece 7 saniyeniz var. Bu testi çözmek, üstün zekalı’lu gerektiren bir iş. Çünkü iki fotoğraf da neredeyse birebir aynı görünüyor.

3 Farkı Bulamayanlar Üzülmesin

Eğer 7 saniyede 3 farkı bulamadıysanız, kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Bu test gerçekten de çok zor. 3 farktan ikisi kolayca fark edilebilirken, üçüncüsü ise çok gizli. Bu yüzden, bu testi çözmek için gözünüzü dört açmanız ve detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

3 Farkın Nerede Olduğunu Merak Edenler İçin Cevaplar

Bu testte 3 farkı bulmak için gözünüzü kamaştıran detaylar şunlardır:

Bebeğin sol yanağındaki pembe leke

Oyuncak küpteki B harfi

Oyuncak bebeğin sağ kolundaki elbisesinin olmaması.

zeka testi

Bu detayları fark edenler, tebrikler! Siz gerçekten de çok zekisiniz. Bu testi çözemeyenler ise, üzülmeyin. Zeka oyunları, beynimizi geliştirmek için bize fırsat sunar.

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