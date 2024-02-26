Aile Bakanlığı 2024 Büro Personeli Alımı: Ön Lisans ve Lisans Mezunlarına 379 Kadro, 39 Bin TL Maaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 379 Personel Alacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında merkez ve taşra teşkilatlarında 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların 379’u Büro Personeli kadrosunda olacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a göre yapılacak. Adaylar, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre tercih yapabilecek.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 379 Personel Alımı Detayları

Büro Personeli alımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında farklı birimlerde ve farklı illerde yapılacak. Alım yapılacak birimler, kontenjanlar ve iller şöyle:



Merkez Teşkilatı Alımları:

5 Büro Personeli (4/B) (Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği),

14 Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye),

6 Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı),

4 Büro Personeli (4/B) (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı),

3 Büro Personeli (4/B) (İnsan Kaynakları Yönetimi),

7 Büro Personeli (4/B) (İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi),

5 Büro Personeli (4/B) (Yabancı Dil Sınavı (YDS) Şartlı),

Taşra Teşkilatı Alımları:

40 Büro Personeli (4/B) (Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği),

125 Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye),

16 Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye) (Kadın),

16 Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye) (Erkek),

20 Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı),

113 Büro Personeli (4/B),

10 Büro Personeli (4/B) (Kadın),

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 379 Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?





Büro Personeli alımı için başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Büro Personeli alımı için başvuru yapacak adayların, ayrıca özel şartlara da sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Alım yapılacak alana göre gerekli ön lisans ve lisans seviyesindeki yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmuş olmak,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 379 Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Büro Personeli alımı için başvurular, 21 Şubat 2024 tarihi ile başlayacak olup en geç 11 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular, sadece internet üzerinden yapılacaktır. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (7 üzerinden giriş yaparak yapabileceklerdir. Başvuru sırasında adayların, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı, fotoğraf, özgeçmiş, varsa yabancı dil belgesi gibi belgeleri hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Büro Personeli Maaşları Ne Kadardır?





Büro personeli maaşları, özel veya kamu sektöründe, eğitim durumuna ve hizmet yılına göre farklılık gösterir. 2024 yılı itibariyle, özel sektörde büro personeli maaşları şöyledir:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 17.000 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 24.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 32.200 TL

Kamuda büro personeli maaşları ise şöyledir:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 45.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 42.000 TL

Büro personeli maaşları, her yıl yapılan zamlarla değişebilir. Ayrıca, büro personeli maaşlarına ek olarak, bazı kurumlar ikramiye, yemek, yol, sağlık gibi sosyal haklar da sunabilir. Bu nedenle, büro personeli maaşları, çalışılan kurumun şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.