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Aile Bakanlığı KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara müjde

Bakanlık personel alımları başladı! KPSS 60 şartını taşıyan herkes başvuru yapabilir! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 23:12
Aile Bakanlığı KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruları sürüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK PERSONEL ALIMLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapacak. Başvurular 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların kimlik kartı, aile kayıt örneği, askerlik durum belgesi, sabıka kayıt belgesi, 2 tane son 6 ay içinde çektirilen vesikalık fotoğraf, yerleşim yerli belgesi, 2022 ya da 2023 KPSS sonuç belgesi, diploma ya da mezuniyet belgesi, iş deneyim ve özgeçmiş, 

bakanlık personel alımları

en az B sınıf sürücü belgesi ibraz etmeleri gerekecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, 18-40 yaş aralığında olması, TCK 53. madde kapsamında yer alan suçlardan mahkum olmaması, görevini yapmaya engel bir sağlık problemi olmaması, üniversite lisans bölümleri Hukuk, İktisat, Siyasal, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik gibi bölümlerden mezun olunması gerekiyor. Mardin ili için yapılacak alımlara başvurular online olarak kolaylıkla yapılabilecek. 

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