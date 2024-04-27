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Airfryer’ı olan kesin bu tarifi denesin! 15 dakikada bol çikolatalı kurabiye yapacaksınız

Eğer evde çabucak nefis tatlılar yapma fikri hoşunuza gidiyorsa, airfryer ile yapacağınız çikolatalı kurabiye tarifi tam da aradığınız şey olabilir! İşte, basit adımlarla çikolatalı kurabiye yapımı...

Yayın Tarihi: 27.04.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:46
Airfryer’ı olan kesin bu tarifi denesin! 15 dakikada bol çikolatalı kurabiye yapacaksınız

Airfryer’ınızla çayın yanına veya kahvenin eşlikçisi olarak sunabileceğiniz, hızlı ve lezzetli çikolatalı kurabiyeler yapabilirsiniz. İşte sizi cezbedecek tatlı bir tarif!

Airfryer’ınızı daha etkin kullanmak istiyor musunuz? Çikolatalı kurabiye tarifimizle mutfakta harcadığınız zamanı kısaltın ve tatlı anların tadını çıkarın. Peki çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte damak çatlatacak bir tarif...

çikolatalı kurabiye

ÇİKOLATALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Eğer misafirlerinize hem şaşırtıcı hem de damaklarına hitap edecek bir lezzet sunmak istiyorsanız, airfryer ile hazırlayacağınız çikolatalı kurabiyeler tam da aradığınız seçenek. Hem pratik hem de enfes! İşte adım adım çikolatalı kurabiye tarifi...

Malzemeler

• 2 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 yemek kaşığı kabartma tozu

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 2 yemek kaşığı kakao

• 3 su bardağı un

• 1 su bardağı damla çikolata

Yapılışı

• Şeker ve yumurtaları iyice çırpın, köpük köpük olana kadar devam edin.

• Yağı ekleyip biraz daha karıştırın.

• Un, kakao ve kabartma tozunu ekleyerek kuru malzemeleri ıslak karışıma yedirin.

• Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe düzleştirin.

• Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

• Kurabiyeleri airfryer sepetine yerleştirin.

• Damla çikolataları kurabiyelerin üzerine eşit miktarda serpiştirin ve hafifçe bastırın.

• Yaklaşık 15 dakika pişirin.

Bu kolay ve hızlı çikolatalı kurabiye tarifiyle airfryer’ınızın kapasitesini sonuna kadar kullanın ve sağlıklı, lezzetli tatlılar hazırlayın. Şimdiden afiyet olsun

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