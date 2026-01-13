Karlıova'da ekipler karı aşıp kalp hastası muhtarı hastaneye ulaştırdı
Yoğun kar, zamanında müdahale ile aşıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyü'nde kalp rahatsızlığı bulunan muhtar Orhan Öz, durumu kötüleşince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar nedeniyle bir süre sonra ilerleyemedi.
Engeli kaldırmak üzere bölgeye eş zamanlı yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolları açtı. Açılan yola ulaşan ekipler, muhtarı İl Özel İdaresine ait 4x4 araca bindirerek ambulansa kadar taşıdı.
Ambulansla alınan muhtar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, olası sağlık risklerini bertaraf etti.
