Akçaabat'ta Yöresel Yemekler Tanıtıldı

Trabzon'un Eşsiz Yöresel Lezzetleri Tanıtıldı

Trabzon'un coğrafi işaret tescilli köftesiyle öne çıkan Akçaabat ilçesinde, yöresel yemekler tanıtıldı. Akçaabat Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program, Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlendi.

Yöresel Lezzetler ve Etkinlikler

Etkinlikte, Akçaabat köftesi, haşlama, kuymak ve un helvası gibi yerel yemeklerin yanı sıra, ilçede yetiştirilen güz fasulyesi, zeytin, aronya ve çilek hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Akçaabat'ın Zengin Kültürü

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın tarihi, kültürü, spor başarıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçe olduğunu belirtti. Ekim, "Akçaabat denilince akla ilk gelen lezzet elbette ki ünü dünya çapında yayılan Akçaabat köftesidir. Bu efsanevi tat, özenle seçilen etlerin, Akçaabat'ın tertemiz havasında yetişen ürünlerin buluşmasıyla ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

Sağlıklı Gelenekler ve Başarılar

Ekim, Akçaabat mutfağının köfte ile sınırlı kalmadığını vurguladı. "Akçaabat haşlama, lezzet ve sağlığı bir araya getiren geleneksel bir yemektir. İlk sunumu 1930 yılında yapılmıştır. Akçaabat tereyağı ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmez parçasıdır," dedi.

Benzersiz Bir Yaşam Merkezi

Ekim, katılımcılara kuymak ve un helvasının hazırlanışı ile güz fasulyesi, zeytin, aronya ve çilek üretimi hakkında bilgi verdi. "Akçaabat sadece bir ilçe değil, tarih ve lezzetin iç içe geçtiği bir yaşam merkezidir. Bu benzersiz şehri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir," diyerek bu değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Başarılar Kutlandı

Ayrıca, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde 3 altın, 1 gümüş madalya kazanan Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tebrik edildi. Protokol üyeleri, festivalde madalya kazanan öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Program, yemek ikramıyla sona erdi.

Trabzon'un, coğrafi işaret tescilli köftesiyle de adından söz ettiren Akçaabat ilçesinin yöresel yemekleri tanıtıldı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim (sağda), programa katılarak açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un, coğrafi işaret tescilli köftesiyle de adından söz ettiren Akçaabat ilçesinin yöresel yemekleri tanıtıldı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim (sağda), programa katılarak açıklamalarda bulundu.