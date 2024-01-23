Akrep burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Bu hafta Akrep burçları iletişim gücünü artırıyor, Aslan Dolunayı iş ve toplum hayatını etkiliyor, Uranüs Boğa’da ilişkilerde değişimlere yol açıyor. Burç yorumlarını okuyun, fırsatları kaçırmayın.

Akrep burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
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Aygül Aydın: 22 Ocak Haftası Burç Yorumları

Akrep ve yükselen akrepler; bu hafta söz sahibi oluyorsunuz. Karşılaştığınız kişilere ve dostlarınıza farklı açılardan yaklaşın, nazik bir tavır takının. Mantıklı olun, muğlaklıklardan uzak durun.

25 Ocak Aslan Dolunayı

25 Ocak Aslan Dolunayı, iş hayatınızı ve toplum içindeki konumunuzu gözden geçirmeniz için harika bir fırsat. Tek taraflı bakmak yerine geniş bir vizyona sahip olun. Yeni bir işe başlıyorsanız tam bu zamanlarda duyurular yapın ve imajınızı yenileyin.

27 Ocak Uranüs Boğa’da İlerliyor

27 Ocak’ta Uranüs Boğa’da ilerlerken, ilişkilerinizdeki değişimleri ve seçim süreçlerinizi tekrar gözden geçirin. Ani görüş farklılıklarını kontrol edin, anlayışlı olun.

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