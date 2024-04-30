Akşam misafiri olan tarifi kaçırmasın! 20 dakikaya hazır muhallebili gelin pastası

Sıcak bir yaz gününde tatlı krizine en kolay çözüm gelin pastasıdır. Bu tatlıyı evde hazırlamak çok basittir. Şerbetli tatlılarla karşılaştırıldığında hafif yapısı ve pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Yazın en sevilen tatlısı olan gelin pastasının tarifini adım adım anlatıyoruz.

Ev yapımı tatlıların vazgeçilmezlerinden gelin pastaları, yaz tatlı isteğinizi gidermenin en pratik yollarından biridir. Hazırlaması kolay, lezzetiyle herkesi büyüleyecek bu tatlıyı evde hazırlamak için gereken malzemeleri ve adım adım tarifini burada sunuyoruz. Artık gelin pastasını yapmaya başlama zamanı!

Gelin Pastası Tarifi





Malzemeler:

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

Keki ıslatmak için;

2 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için;

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı dolusu un

Üzerini süslemek için;

Hindistan cevizi

Çilek





Hazırlanışı:

Öncelikle pastayı hazırlamaya başlayalım. Yumurtaları ve şekeri bir kasede birleştirin ve kabarıncaya kadar karıştırın. Daha sonra un, kabartma tozu, vanilyayı ekleyip iyice karıştırmaya devam edin. Dikdörtgen fırın kabının tabanını yağlayın.

Kek karışımını fırın tepsisine dökün ve spatulayla iyice yayın. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Hazırlanan keki çıkarıp soğumaya bırakın.

Pastanın muhallebisini hazırlamak için de derin bir tencerenin içine sütü, toz şekeri, unu, nişastayı ve vanilyayı alıp hiç bırakmadan karıştırarak pişirin. Muhallebinin üzeri kaynayıp koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın. Muhallebi biraz soğuduktan sonra krem ​​şanti tozunu ekleyip mikserin en yüksek ayarında karıştırın.

En son uygun bir kabın içinde soğuk sütle şekeri karıştırın. Hazırlanan kekin üstüne kürdanla birkaç delik açın. Dajha sonra şekerli karışımı kekin üstüne eşit olarak dökün. Kek sütü tamamen çektiğinde üzerine muhalebiyi dökün. Kabuklu pudingin her tarafını hindistan ceviziyle eşit şekilde kaplayın. Bitmiş gelin pastasının en az 3 saat dinlenmesi gerekmektedir.

Dilerseniz çilek vb. ile süsleyebilirsiniz.

Gelin pastası tarifi ile sıcak yaz günlerinde bile tatlı isteğinizi hafif bir lezzetle giderebilirsiniz. Bu leziz ev yapımı tatlı, pratik hazırlanışı ve harika tadıyla tadına bakanların beğenisini kazanacak. Mutfağa girin ve misafirlerinizle ailenizi mutlu edebilmek adına gelin pastasını hazırlayın.