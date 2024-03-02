Akşama farklı bir çorba yapmak isteyenlere mısır çorbası tarifi! Pratik ve çok lezzetli

Kış aylarında bağışıklı sistemini güçlendirmek için haftada bir kez tüketilmelidir. Mısır çorba nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Diyet için tercih edilen mısır çorbası kaç kalori olduğuna dair detaylar...



MISIR ÇORBASI

MALZEMELER

500 g dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

2 su bardağı tavuk suyu

5-6 dal frenk maydanozu



HAZIRLANIŞI

İlk olarak mısırın yarısı ayrılarak ezilir ve püre haline getirilir. Derin bir tencerede tereyağı eritilerek soğanları doğranarak pembeleşene kadar kavrulur. Un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Ezilen mısırlar tencereye eklenerek üzerine süt ve tavuk suyu eklenip karıştırılır. Çorba kaynatarak tane mısırlar eklenerek birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. İnce kıyılan maydanozu eklenerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

