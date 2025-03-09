Yozgat'ın Tarihi Roma Hamamı Yaz Sezonuna Hazır

Yozgat'ta Roma Hamamı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" olarak bilinen Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Ramazan ayının sıcak hafta sonlarında, vatandaşlar tarihi Roma Hamamı'nı ziyaret ederek keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Mimarisi ve 50 derece sıcaklıktaki 2 bin yıllık termal suyu ile dikkat çeken hamamdaki aileler, bu eşsiz yapıda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretçilerden Sami Şeker, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Sarıkayalı olduğunu ve şu an Kayseri’de yaşadığını belirtti. Hamamın etkileyici yapısını öne çıkaran Şeker, "Bir iş için Yozgat'a geldik. Havalar da güzel olunca tarihi hamamı görmek istedik. Burası, 365 gün sıcak su akan bir hamam. Yozgat'ta böyle tarihi bir yapının bulunması büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Tarihi alanın doğal sıcak suyu ve tarihi dokusunun ziyaretçileri cezbettiğini vurgulayan Şeker, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.