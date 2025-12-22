Alanya'da üvey baba 40 bin TL'ye raylı asansör kurdurdu, engelli Tunahan'ın hayatı kolaylaştı

Alanya'da üvey baba 40 bin TL'ye raylı asansör kurdurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Tunahan Kaplan'ın hayatı, üvey babası Bilal Aktoy'un evine kurdurduğu raylı asansör ile önemli ölçüde kolaylaştı. Yatağa bağımlı yaşayan Tunahan, artık okula ve dışarıya daha rahat çıkarılabiliyor.

Okula erişim ve günlük yaşam

Tunahan Kaplan, günlerinin çoğunu yatağında geçiriyor; haftanın iki günü özel bir okula giderek eğitim alıyor. Babasının vefatının ardından annesi Fatma Aktoy (50), Bilal Aktoy (55) ile evlendi. Bu evlilik sonrası Tunahan'ın bakımı aile için daha da ağır bir sorumluluk haline geldi. Merdivenler ve fiziksel engeller nedeniyle dışarı çıkarmak uzun süredir ciddi bir sorun teşkil ediyordu.

Aile, Tunahan'ı zaman zaman annesi ya da üvey babası tarafından tekerlekli sandalyeye alıp çıkarmaya çalışıyordu; ancak yerleşim koşulları nedeniyle bu neredeyse imkânsız hale geliyordu.

40 bin TL'lik çözüm: Raylı asansör

Üvey baba Bilal Aktoy, tüm maddi imkânlarını zorlayarak evlerine yaklaşık 40 bin TL maliyetle bir raylı asansör sistemi kurdurdu. Kurulan sistem sayesinde Tunahan'ın tekerlekli sandalyesiyle güvenli taşınması sağlanıyor ve aile büyük bir rahatlama yaşadı. Servis ekipleri, Tunahan'ı asansörle indirip çıkararak okula ulaştırıyor.

Anne Fatma Aktoy uygulamayı anlatarak, 'Tunahan'ı engelli okula getirip götürüyoruz. Asansörle indirip çıkarıyoruz. Altını ve yemeğini kendim yapıyorum. Asansörü yapmak eşimin aklına geldi. Beton zemin yaptırsak zor olurdu; bu şekilde daha kolay oldu' dedi.

Fedakâr üvey baba: Hem ağır iş hem bakım

Geçimini Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde hamallık yaparak sağlayan Bilal Aktoy, ağır fiziksel koşullara rağmen akşamları evine dönüp üvey oğlunun bakımını üstleniyor. Aktoy, 'Asansör sistemi kurdurduk. 40 bin TL masraf ettik. Tunahan'ın bakımını ben üstlendim. Eşim düştüğünde kolu kırıldı; eşimin kolu düzelene kadar her gün işten gelip altını değiştirdim. Zorlukla karşılaşıyoruz' diye konuştu.

İşin yoğunluğunu ve bakımın zorluğunu da vurgulayan Aktoy, yıllardır ağır işlerde çalıştığını ve eve döndüğünde Tunahan'ı kaldırıp yatağa koymanın güç olduğunu belirtti: 'Buradaki işler de ağır ama katlanıyoruz.'

Sosyal hayata erişim kapısı

Raylı asansör, Tunahan için yalnızca teknik bir iyileştirme değil; okula devam edebilme, temiz hava alabilme ve sosyal hayattan kopmama imkânı sağlayan bir çözüm oldu. Aile, yapılan yatırımla birlikte günlük hayatın yükünü hafifletmeyi başardı.

