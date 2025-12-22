DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Alanya'da üvey baba 40 bin TL'ye raylı asansör kurdurdu, engelli Tunahan'ın hayatı kolaylaştı

Üvey baba Bilal Aktoy, 40 bin TL'ye kurdurduğu raylı asansörle engelli üvey oğlu Tunahan Kaplan'ın okula ve dışarı çıkışını kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:11
Alanya'da üvey baba 40 bin TL'ye raylı asansör kurdurdu, engelli Tunahan'ın hayatı kolaylaştı

Alanya'da üvey baba 40 bin TL'ye raylı asansör kurdurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Tunahan Kaplan'ın hayatı, üvey babası Bilal Aktoy'un evine kurdurduğu raylı asansör ile önemli ölçüde kolaylaştı. Yatağa bağımlı yaşayan Tunahan, artık okula ve dışarıya daha rahat çıkarılabiliyor.

Okula erişim ve günlük yaşam

Tunahan Kaplan, günlerinin çoğunu yatağında geçiriyor; haftanın iki günü özel bir okula giderek eğitim alıyor. Babasının vefatının ardından annesi Fatma Aktoy (50), Bilal Aktoy (55) ile evlendi. Bu evlilik sonrası Tunahan'ın bakımı aile için daha da ağır bir sorumluluk haline geldi. Merdivenler ve fiziksel engeller nedeniyle dışarı çıkarmak uzun süredir ciddi bir sorun teşkil ediyordu.

Aile, Tunahan'ı zaman zaman annesi ya da üvey babası tarafından tekerlekli sandalyeye alıp çıkarmaya çalışıyordu; ancak yerleşim koşulları nedeniyle bu neredeyse imkânsız hale geliyordu.

40 bin TL'lik çözüm: Raylı asansör

Üvey baba Bilal Aktoy, tüm maddi imkânlarını zorlayarak evlerine yaklaşık 40 bin TL maliyetle bir raylı asansör sistemi kurdurdu. Kurulan sistem sayesinde Tunahan'ın tekerlekli sandalyesiyle güvenli taşınması sağlanıyor ve aile büyük bir rahatlama yaşadı. Servis ekipleri, Tunahan'ı asansörle indirip çıkararak okula ulaştırıyor.

Anne Fatma Aktoy uygulamayı anlatarak, 'Tunahan'ı engelli okula getirip götürüyoruz. Asansörle indirip çıkarıyoruz. Altını ve yemeğini kendim yapıyorum. Asansörü yapmak eşimin aklına geldi. Beton zemin yaptırsak zor olurdu; bu şekilde daha kolay oldu' dedi.

Fedakâr üvey baba: Hem ağır iş hem bakım

Geçimini Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde hamallık yaparak sağlayan Bilal Aktoy, ağır fiziksel koşullara rağmen akşamları evine dönüp üvey oğlunun bakımını üstleniyor. Aktoy, 'Asansör sistemi kurdurduk. 40 bin TL masraf ettik. Tunahan'ın bakımını ben üstlendim. Eşim düştüğünde kolu kırıldı; eşimin kolu düzelene kadar her gün işten gelip altını değiştirdim. Zorlukla karşılaşıyoruz' diye konuştu.

İşin yoğunluğunu ve bakımın zorluğunu da vurgulayan Aktoy, yıllardır ağır işlerde çalıştığını ve eve döndüğünde Tunahan'ı kaldırıp yatağa koymanın güç olduğunu belirtti: 'Buradaki işler de ağır ama katlanıyoruz.'

Sosyal hayata erişim kapısı

Raylı asansör, Tunahan için yalnızca teknik bir iyileştirme değil; okula devam edebilme, temiz hava alabilme ve sosyal hayattan kopmama imkânı sağlayan bir çözüm oldu. Aile, yapılan yatırımla birlikte günlük hayatın yükünü hafifletmeyi başardı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN DOĞUŞTAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ 18 YAŞINDAKİ TUNAHAN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN DOĞUŞTAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ 18 YAŞINDAKİ TUNAHAN KAPLAN’IN HAYATI, ÜVEY BABASI BİLAL AKTOY’UN YAPTIRDIĞI RAYLI ASANSÖR SİSTEMİYLE BİR NEBZE DE OLSA KOLAYLAŞTI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN DOĞUŞTAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ 18 YAŞINDAKİ TUNAHAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı
2
Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi
4
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti
5
Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025
6
Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı
7
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi