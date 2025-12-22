DOLAR
Muş Dağdibi'de Geleneksel Oyunlar Hayat Buluyor

Muş Hasköy'e bağlı Dağdibi köyünde çocuklar dokuz taş, yakan top ve beşte çakma gibi oyunlarla geleneksel mirası yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:56
Muşun Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunlarla hem eğleniyor hem de kültürel mirası geleceğe taşıyor. Köyde yükselen neşeli sesler, eski günleri aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Mahallede hayat bulan oyunlar

Mahalle aralarında, park alanlarında ve okul bahçelerinde oynanan dokuz taş, yakan top, beşte çakma, stop ve kemer saklama gibi geleneksel oyunlar, çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor ve teknoloji bağımlılığından uzak kalmalarına imkan tanıyor.

Çocukların sözleri

Ahmet Mustafa Toktaş: "Biz burada beşte çakmaca, dokuz taş gibi geleneksel oyunlar oynuyoruz. Hafta sonları halı sahada futbol oynuyoruz. Bu oyunları abilerimizden ve babalarımızdan öğrendik. Küçük kardeşlerimiz daha çok evde telefonla vakit geçiriyor ama biz sokakta arkadaşlarımızla oynamayı tercih ediyoruz"

Hasan Menteş: "Bu oyunlar sülalemizden bize kalan gelenekler. Sabah erken saatlerde köye gelip top oynuyoruz. Bu kültürü abilerimizden ve babalarımızdan öğrendik, bizden sonraki nesillere de aktarmayı düşünüyoruz"

Bilal Aktaş: "Futbol, yakan top, stop ve beşte çakma oynuyoruz. Bu oyunları seviyoruz ve gelecek nesillere de öğretmek istiyoruz"

Sokakta oyun oynayan çocuklardan Berat Aktaş, cuma günleri Japon kale ve futbol oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızı çağırıp birlikte oynuyoruz. Oyunlardan sonra eve gidip yemek yiyoruz. Bu oyunları çok seviyoruz" dedi.

Mir Ali Tosun: "Burada futbolun yanı sıra yakan top, beşte çakmaca, cırra cırra ve kemer saklama gibi oyunlar oynuyoruz. Bu oyunları bizden sonra gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"

Dağdibi köyünde yaşatılan geleneksel oyunlar, hem çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de kültürel değerlerin korunmasına örnek oluyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

