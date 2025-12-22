DOLAR
İğdır’da Zirveler Beyaza Büründü: Kavaktepe, Caf ve Karagüney

İğdır’ın yüksek köyleri Kavaktepe, Caf ve Karagüney, son kar yağışlarının ardından drone görüntüleriyle kartpostallık beyaz örtüye büründü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:04
İğdır’da Zirveler Beyaza Büründü

İğdır’ın yüksek kesimlerindeki köyler, etkili olan son kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Başta Kavaktepe, Caf ve Karagüney olmak üzere yüksek rakımlı köylerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Drone çekimleriyle ortaya çıkan görsel şölen

Günlerdir etkili olan kar yağışıyla birlikte evler, tarlalar ve dağlık alanlar tamamen beyaza büründü. Ortaya çıkan manzaralar havadan drone ile görüntülendi.

Drone çekimlerinde köylerin beyaz örtüyle kaplı hali ve çevresindeki doğal güzellikler öne çıktı; özellikle dağ yamaçlarında oluşan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

