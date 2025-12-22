Sancaktepe Belediyesi: Sosyal Tesislerde Kalite ve Uygun Fiyat

Sancaktepe Belediyesi sosyal tesisleri kalite ve uygun fiyatı buluşturuyor

Sancaktepe Belediyesi, ilçe genelindeki sosyal tesisleriyle vatandaşlara kaliteli, modern ve bütçe dostu imkanlar sunmaya devam ediyor. Samandıra Sosyal Cafe, Sarıgazi Sosyal Cafe, Koru Park Sosyal Cafe, Paşaköy Sosyal Tesisi, Yenidoğan Sosyal Tesisi, Hanımeli Sosyal Tesisi, Aydos Sosyal Tesisi ve Kasaba Sosyal Cafe, göz alıcı mimarileri, şık dekorasyonları ve profesyonel kadrolarıyla ilçe sakinlerine keyifli bir sosyal ortam sağlıyor.

Tesisler, Türk ve Dünya mutfaklarından özenle hazırlanan geniş menü seçenekleriyle öne çıkarken; kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla bir araya getirerek haftanın her günü vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

Sancaktepe Belediyesi, mevcut tesislerin yanı sıra sosyal alanlarını yeni yatırımlarla genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2 Sosyal Cafenin inşaat çalışmaları hızla devam ederken, her iki tesisin de yakın zamanda hizmete açılarak ilçe halkına yeni sosyal mekanlar kazandırması hedefleniyor.

Başkan Alper Yeğin'den davet

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal tesislerin her kesime hitap eden yapısıyla ilçenin sosyal yaşamına değer kattığını belirterek yeni yılla birlikte değişen konsepti ile vatandaşları tesisleri ziyaret etmeye davet etti. Başkan Yeğin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin sosyal tesisleri, kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla bir araya getirerek vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği nezih mekanlar sunuyor. Modern yapıları, zengin menüleri ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Sancaktepe’mize yakışan bir standart oluşturduk. Tüm komşularımızı sosyal tesislerimizi ziyaret etmeye, bu güzel ortamın tadını çıkarmaya davet ediyorum."

SANCAKTEPE BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE HİZMET VEREN SOSYAL TESİSLERİYLE VATANDAŞLARA KALİTELİ, MODERN VE BÜTÇE DOSTU İMKANLAR SUNMAYA DEVAM EDİYOR.