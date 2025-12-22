DOLAR
Gençlik ve Ailem Kısa Film Yarışması Konukları Başkan Geçit'i Ziyaret Etti

Ödüllü 1. Kısa Film Yarışması konukları, ödül töreni öncesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:38
Malatya'da ödül töreni öncesi buluşma

Yönetmen Ahmet Kapucu ve Abdullah Harun İlhan ile sanatçılar Bora Cengiz, Seher Terzi ve Ömer Duran, ödül töreni için geldiği Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile bir araya geldi.

Malatya Valiliğinin destekleriyle, Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde, İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen "Gençlik ve Ailem" konulu Ödüllü 1. Kısa Film Yarışması tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yapılan yarışmaya 80 kısa film başvurusu yapılırken, jüri 41 filmi değerlendirmeye aldı.

Yarışma kapsamında dereceye giren kısa filmler, jüri değerlendirmeleriyle belirlendi. Dereceye giren genç yönetmenlerin ödülleri 22 Aralık Pazartesi (bugün) İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ödül töreni için Malatya'ya gelen yönetmenler ve sanatçılar, Başkan Geçit'i ziyaret ederek sanata verdiği destekler için teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve dönüştürücü gücü, gençlerin sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesinin önemi ve aile kavramının kültürel-sosyal hayattaki yeri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, aile değerlerimizi sanatın diliyle anlatabilecekleri her çalışmayı destekliyoruz. Kısa film yarışmamız, gençlerimizin hayata bakışını yansıtan çok kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetmenler ve sanatçılar ise Malatya'da bulunmaktan ve organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, projeye öncülük eden Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit ile katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Başkan Geçit, ziyaret sonunda yönetmen ve sanatçılara hediyeler takdim etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

