İzmirli Fotoğrafçılar Manisa’yı Objektife Taşıdı

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü İzmir Grubu, rehber İsmail Aybey önderliğinde Manisa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:40
Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü İzmir Grubu, Manisa gezisinde tarihi ve doğal mirası belgeledi

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü İzmir Grubu üyeleri, fotoğraf tutkusunu Manisa’nın zengin dokusuyla buluşturarak kentte unutulmaz kareler yakaladı. Gezi, İsmail Aybey rehberliğinde gerçekleşti ve katılımcılar gün boyu kentin simge mekanlarını objektiflerine taşıdı.

Ulu Park’ta bir araya gelen ekip, ilk durak olarak Sultan Camii, Tarihi Tıp Müzesi, Muradiye Camii, Kurşunlu Han ve Hatuniye Camiini fotoğrafladı. Tarihi yapıların detayları ve sokak dokusu, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Gezinin ilerleyen saatlerinde ekip, Ulu Camii, Darphane, Ağlayan Kaya ve Kır Kahvesini ziyaret etti; ardından Manisa Mevlevihanesini gezerek kentin manevi ve kültürel zenginliğini belgeledi.

Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, etkinlikle ilgili şunları ifade etti: Manisa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini bol bol fotoğrafladık. İnsan yaşadığı şehirdeyken bazı değerlerin kıymetini fark edemeyebiliyor. Bu geziyle birlikte ben de Manisa’yı yeniden keşfetmiş oldum. Birçok şehzadeye ev sahipliği yapmış, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri Muradiye Camii’ni barındıran ilimiz, gerçekten gezilip görülmeye değer.

Günün sonunda katılımcılar çekilen kareleri değerlendirdi, Manisa’ya dair gözlemlerini paylaştı ve kent fotoğrafçılığında yeni perspektifler kazanarak geziyi sonlandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

