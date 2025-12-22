DOLAR
Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: Kıyıköy'de 2 Balıkçıya 75 bin 540 lira Ceza

Kıyıköy'de İl Tarım ve Orman ile Sahil Güvenlik ortak denetiminde kurallara uymayan 2 balıkçıya toplam 75 bin 540 lira idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:54
Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: Kıyıköy'de 2 Balıkçıya 75 bin 540 lira Ceza

Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: Kıyıköy'de 2 Balıkçıya 75 bin 540 lira Ceza

Balıkçı barınağında kapsamlı kontrol

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince ortaklaşa su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 2 balıkçıya 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Karadeniz’de balık avlayarak Kıyıköy Balıkçı Barınağı’na gelen teknelerde avlanan balık çeşitleri ve boyları, kota uygunluğu, miktar doğruluğu, taşıma şartları ile belgelerini kontrol etti.

Kurallara uymayanlara ceza uygulanmasının yanı sıra ekipler, balıkçılara avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanarak, "İl Müdürlüğümüz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde Kıyıköy beldesinde yapılan denetimlerinde, mevzuat çerçevesinde yasal avlanabilir boy kontrolleri yapılmış, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 75 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır. Su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve ekosistemin korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Balıkçıların ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

