Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 23 Mayıs'ta Başlıyor

Alanya 23. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne Hazırlanıyor

Alanya Belediyesi, geleneksel hale gelen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ni, bu yıl 'komşuluk' temasıyla 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecek.

Festival Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu önemli etkinliğin tanıtım toplantısı, Alanya Kalesi Tophane Mahallesi'ndeki Elif Demir Uysal'ın Geleneksel Alanya Evi'nde yapıldı. Toplantıda, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival için uzun bir süredir titiz bir hazırlık süreci yürütüldüğünü belirtti.

Özçelik, festivalin ilgi çekeceğine ve geniş kitleler tarafından takip edileceğine inandığını ifade ederken, Alanya'nın eski ihtişamına ulaşmasının yanı sıra, daha bilinir bir şehir olma yolunda ciddi adımlar attıklarını vurguladı.

“Biz Alanya'yı daha iyi bir noktaya taşımak için mevcut etkinlikleri koruyarak, bunlara küçük dokunuşlar yapıyoruz. Amacımız Alanya'yı ulusal ve uluslararası arenada bilinen bir kent haline getirmek,” diyen Özçelik, bu hedef doğrultusunda yeni projelere de öncülük edeceklerini sözlerine ekledi.

Katılımcılar ve Organizasyon

Toplantıda Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ev sahibi Elif Demir Uysal, emekli öğretmen İnci Demir ve Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurcan Okan ile ilgili birim müdürleri ve basın mensupları da hazır bulundu.

23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, Alanya'nın kültürel dokusunu ve toplumsal birlikteliğini pekiştirmek amacıyla önemli bir fırsat sunacak.

Alanya Belediyesi tarafından 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'komşuluk' temasıyla 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Alanya Belediyesi tarafından 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'komşuluk' temasıyla 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.