Ali Kınık Muğla'da Gönüller Buluşması'nda Sahne Aldı

Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde muhteşem bir konser ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. MHP Seydikemer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönüller Buluşması" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen bu keyifli program, belediye önünde yapıldı.

Kınık, burada sevilen türkülerini seslendirerek katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ücretsiz olan konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının söylediği türüklere coşkuyla eşlik ettiler.

Konser, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Aksoy, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte birçok davetli tarafından izlendi.

Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahne aldı. MHP Seydikemer İlçe Başkanlığınca "Gönüller Buluşması" etkinliği kapsamında belediye önünde düzenlenen programda, sanatçı Kınık sevilen türkülerini seslendirdi.

Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahne aldı. MHP Seydikemer İlçe Başkanlığınca "Gönüller Buluşması" etkinliği kapsamında belediye önünde düzenlenen programda, sanatçı Kınık sevilen türkülerini seslendirdi.